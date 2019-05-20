Уайлдер: я — самый опасный человек в мире!
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал победу над Домиником Бризилом. Бой, проходивший 18 мая, был остановлен уже в первом раунде. Уайлдер после мощного удара с правой отправил соперника в нокдаун.
«Именно это делает меня самым опасным человеком в мире. Я быстрее, чем многие люди думают. Когда я использую свой интеллект на ринге, происходит настоящая магия. У меня невероятная мощь, в этом нет никакого секрета.
Когда не чувствуешь этого, боишься ещё больше. Я знаю, что очень опасен. Мои руки несут смертельную угрозу! Теперь настало время идти дальше», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Также Уайлдер говорил, что хотел бы теперь встретиться с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.
Уайлдер обещает прикончить соперника на ринге. Он вообще нормальный?
Один из ярчайших чемпионов современного бокса проведёт очередную защиту титула, бывший соперник Хабиба пойдёт в последнюю погоню за поясом.
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