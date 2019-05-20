Уайлдер: я — самый опасный человек в мире!

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал победу над Домиником Бризилом. Бой, проходивший 18 мая, был остановлен уже в первом раунде. Уайлдер после мощного удара с правой отправил соперника в нокдаун.

«Именно это делает меня самым опасным человеком в мире. Я быстрее, чем многие люди думают. Когда я использую свой интеллект на ринге, происходит настоящая магия. У меня невероятная мощь, в этом нет никакого секрета.

Когда не чувствуешь этого, боишься ещё больше. Я знаю, что очень опасен. Мои руки несут смертельную угрозу! Теперь настало время идти дальше», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Также Уайлдер говорил, что хотел бы теперь встретиться с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.