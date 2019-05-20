UFC в августе проведёт турнир в Китае
UFC планирует провести турнир на территории Китая летом 2019 года, сообщает MMAFighting. Представители организации объявили, что следующий турнир на территории Поднебесной состоится 31 августа 2019 года. О том, кто возглавит кард турнира, пока не сообщается.
В настоящий момент у UFC есть контракты с пятью китайскими бойцами.
Последний на данный момент турнир на территории Китая UFC проводила в ноябре 2018 года. В главном поединке того турнира между собой встретились Кёртис Блейдс и Франсис Нганну. Нганну одержал победу техническим нокаутом.
Примечательно, что предстоящий турнир станет для UFC третьим на территории Китая. Планируется, что турнир пройдёт на одной из арен китайского города Шеньчжень.
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