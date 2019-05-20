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Петтис и Масвидаль проведут поединок по джиу-джитсу

Петтис и Масвидаль проведут поединок по джиу-джитсу
Бокс/ММА / ММА 0

Бойцы UFC Энтони Петтис и Хорхе Масвидаль проведут поединок по джиу-джитсу 15 июня 2019 года, сообщает MMAFighting. Бой пройдёт в рамках благотворительного мероприятия, организованного Bully Proof Foundation.

Стоит отметить, что Масвидаль проведёт бой с Энтони Петтисом всего за три недели до турнира UFC 239, на котором Масвидаля ждёт поединок с Беном Аскреном, что будет иметь значение для обоих бойцов в вопросе дальнейших титульных притязаний.

Петтис занимает восьмую строчку в рейтинге UFC, и свой следующий бой он проведёт против Нейта Диаса 17 авгусnа 2019 года на турнире UFC 241. Помимо Петтиса и Масвидаля, участие в мероприятии также примет второй номер рейтинга в среднем весе Йоэль Ромеро.

Источник: MMA Fighting

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