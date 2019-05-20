Биспинг считает решение Хабиба провести три боя за семь месяцев необдуманным

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что решение Хабиба Нурмагомедова провести три поединка за семь месяцев является необдуманным. Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести три поединка за семь месяцев после возвращения в октагон.



«Три боя за семь месяцев — это очень много. А как быть с тренировочным лагерем? В такой срок ведь нужно уместить и процесс подготовки к боям. Я не буду говорить, что это невозможно, но это очень сложно и изматывающе.

Я ценю желание Хабиба быть активным бойцом и часто защищать титул, но он дерётся в лёгком весе, а там есть Порье и Серроне. Не стоит забывать также и о Коноре Макгрегоре и Тони Фергюсоне. Я думаю, что такое решение можно считать необдуманным поступком», — сказал Майкл Биспинг в эфире MMA Late Night.