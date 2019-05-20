Фьюри: хочу быть участником величайших боёв в истории

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри подчеркнул, что он ещё встретится на ринге с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.



«Showtime смотрит очень мало людей. Последний бой Уайлдера принёс всего 325 тысяч покупок платных трансляций. Поединок между двумя самыми харизматичными чемпионами за последние полвека должен быть гораздо более масштабным. Я уверен, что ESPN устроит глобальное шоу, которое будут смотреть во всём мире. Мы должны сделать великий бой. Уайлдер получит свой реванш, если он этого хочет. Я подписал контракт с ESPN не ради того, чтобы бить всяких отбросов бокса. Я хочу быть участником величайших боёв в истории», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.