Ян: Линекер — лёгкий противник, Сэндхаген дерётся как любитель

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о своих потенциальных будущих соперниках.



«Если Линекер окажется в рейтинге выше меня, то я согласен провести бой с ним. Если ниже, то бой не будет иметь смысла. Но я готов принять вызов, если на этом бое будет настаивать руководство UFC или если этот поединок сделает меня ближе к титулу. У Линекера большая голова, по ней легко попадать. Плюс иногда он выбрасывает просто сумасшедшие удары, так что он достаточно лёгкий противник.



Сэндхаген? Он хорош в стойке. У него хорошие удары, но он дерётся как любитель. Он попал по Линекеру сотню раз, но не нанёс урона. У него проблемы с борьбой и партером, так что я легко победил бы его», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.