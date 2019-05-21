Луис Ортис: только Уайлдер может сказать, состоится ли наш бой-реванш

Кубинский боксёр Луис Ортис прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера над Домиником Бризилом. Уайлдер нокаутировал соперника уже в конце первого раунда.

«Я хочу поздравить Уайлдера с отличным боем. Я приехал из Майами, чтобы посмотреть этот бой. Матч-реванш с Уайлдером? Я не знаю, какой бой будет следующим. Только Уайлдер может точно сказать, проведём ли мы этот поединок», — приводит слова Ортиса BoxingScene.

Ранее представители Уайлдера и Ортиса уже вели переговоры о проведении поединка, но стороны так и не сумели договориться об условиях. Впервые Ортис и Уайлдер встретились на ринге в 2018 году, тогда сильнее оказался Деонтей. После этого Ортис одержал три победы подряд.