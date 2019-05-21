В Калининграде пройдёт турнир по тайскому боксу посвящённый «Дню защиты детей»

С 1 по 2 июня в Калининграде состоится открытый областной турнир по тайскому боксу, посвящённый Дню защиты детей. В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 12 клубов. Помимо индивидуального зачёта будет общекомандый зачёт. Местом проведения соревнований станет «Академия боевых искусств».

В турнире примут участие мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки в своих возрастных группах. Турнир является ежегодным, по его итогам проходит смотр подрастающего поколения, а также селекция перспективных бойцов. В субботу 1 июня пройдут предварительные поединки, в воскресенье 2 июня состоятся финальные бои.