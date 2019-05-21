Орловский и Ротвелл встретятся на турнире в Техасе 20 июля

Белорусский боец ММА Андрей Орловский проведёт очередной бой в рамках промоушена UFC на турнире в Сан-Антонио (Техас, США). Турнир будет проходить 20 июля 2019 года. Соперником Орловского станет Бен Ротвелл.

Информацию о бое подтвердил сам Ротвелл, а ранее о поединке сообщал источник ESPN. Хэдлайнеры турнира пока неизвестны.

Орловский и Ротвелл уже встречались на ринге. Первый бой тяжеловесов состоялся 19 июля 2008 года, когда белорус отправил соперника в нокаут в третьем раунде.

Отметим, что Орловский потерпел в UFC четыре поражения подряд. Тем не менее, сам ветеран недавно заявил, что не планирует завершать карьеру. Что касается Бена Ротвелла, то он впервые выйдет в октагон с апреля 2016 года.