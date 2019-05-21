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Фьюри: Макгрегор изменил индустрию ММА, стал настоящей звездой

Фьюри: Макгрегор изменил индустрию ММА, стал настоящей звездой
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри рассказал об отношении к экс-чемпиону UFC ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору. По словам Фьюри, ирландец сумел изменить мир ММА.

«На мой взгляд, Конор изменил правила игры в ММА. Он установил новые стандарты, сделал ММА популярным. Он стал человеком, изменившим эту индустрию.

Макгрегор вышел за привычные рамки, он дрался с Мэйвезером, превратился в настоящую звезду. Он должен гордиться собой.

У каждого бывают проблемы в жизни. Но важно не это. Гораздо важнее, как мы их преодолеваем», — приводит слова Фьюри Mirror.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в 2018 году. Тогда он в четвёртом раунде уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. В 2019 году ирландец сообщил об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.

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