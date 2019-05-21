Джойс не исключает возможности проведения бой с Поветкиным

Британский проспект супертяжёлого веса, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Джо Джойс не против проведения встречи с экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.
«Это был бы интересный бой, и это один из возможных вариантов. Я хочу получить поединок с по-настоящему сильным соперником. 13 июля станет большим днём для супертяжёлого веса», — приводит слова Джойса BoxingScene.
Джо Джойс планирует провести следующий поединок 13 июля, но в его команде до сих пор не определились с потенциальным соперником на эту дату. В этот же день выступят и другие британские перспективные тяжеловесы — небитые Натан Горман и Даниэль Дюбуа, которые проведут очную дуэль.
Джойс на профессиональном ринге провёл 9 поединков и во всех из них одержал досрочные победы. В минувший уик-энд британец победил Александра Устинова. Также в послужном списке боксёра значится победа над экс-чемпионом мира по версии WBC Бермейном Стиверном.
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