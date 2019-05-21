Уайлдер, вероятно, проведёт следующий поединок с Ортисом

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер следующий поединок, скорее всего, проведёт с экс-претендентом на титул Луисом Ортисом, сообщает Boxingnews24.
В команде американца рассматривают трёх соперников на следующий бой — Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Луиса Ортиса. При этом менеджеры Уайлдера хотят заключить контракт в течение ближайших недель. С учётом того что переговоры как с Джошуа, так и с Фьюри, вероятнее всего, займут более продолжительный срок, соперником Деонтея должен стать кубинец Ортис.
Ранее бойцы уже встречались. В марте 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса, хотя первая половина поединка осталась за Луисом. В минувшие выходные Деонтей провёл первый бой в 2019 году. На вечере бокса в Нью-Йорке он нокаутировал Доминика Бризила.
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