Журнал Ring обновил рейтинг P4P. Ломаченко — первый, Усик — пятый

Авторитетный журнал Ring обновил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Первое место в нём по-прежнему удерживает чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко, второе место — у чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Топ-3 замыкает чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

Стоит выделить также пятое место чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBC Александра Усика. Геннадий Головкин, невзирая на поражение в минувшем бою, остаётся в рейтинге и занимает седьмое место. В топ-10 нашлось также место и Майки Гарсии, который в минувшем поединке проиграл Эрролу Спенсу. Майки занимает девятое место.

Рейтинг P4P

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Франсиско Эстрада

9. Майки Гарсия

10. Донни Ньетес