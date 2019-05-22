Пакьяо: моё время ещё не ушло

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, завоёвывавший титулы в восьми весовых категориях, поделился ожиданиями от дуэли с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом. Филиппинец признал, что в этом бою его будет вдохновлять идея, победить топ-соперника в сорокалетнем возрасте.

«Я никогда не боялся вызовов. Я в восторге от того, что мне предстоит встреча с небитым чемпионом. Он из тех бойцов, которых нельзя недооценивать. Его успехи придают мне мотивации тренироваться упорнее.

Я буду готов на все 100%. 20 июля мы узнаем, что произойдёт. Мне нравится быть аутсайдером встречи, это заставляет меня быть более сосредоточенным. Ведь в некоторых прежних боях я был неосторожен и самоуверен, в этот раз всё иначе. Выбрал в соперники Турмана, потому что он небитый, и мне бы хотелось доказать, что в 40 лет я тоже могу бить топ-соперников. Моё время ещё не ушло, моё путешествие продолжается. Докажу это 20 июля", — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.

