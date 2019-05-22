Лобов: уверен, Малиньяджи ненавидит его мать

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов поделился мнением о следующем сопернике в промоушене Bare Knuckle FC. Соперником Лобова станет бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи. На пресс-конференции Малиньяджи ударил Лобова микрофоном, а также плюнул в лицо сопернику.

«Посмотрите на этого парня, он — лузер! Малиньяджи плюёт на работу других людей, он плюнул на граффити-портрет Макгрегора. А кто-то трудился над этим портретом! И как теперь он себя ведёт? Что это за поведение? Это не соответствует поведению человека. Он не проявляет никакого увежания, ничего! Поэтому не могу дождаться, пока не вырублю его. Уверен, что все в мире надеются, что я его уничтожу.

Что он пытается сделать? Я не знаю. Он просто грязный ублюдок, такое у него поведение. Уверен, его собственная мать ненавидит его», — цитирует Лобова MMA Junkie.