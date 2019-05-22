Турман: Пакьяо исчезнет 20 июля, я заставлю его уйти из бокса

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман, комментируя предстоящий поединок с временным чемпионом мира по версии WBA Мэнни Пакьяо, выразил мнение, что его соперник завершит карьеру после поражения. Поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Пакьяо — легендарный боксёр. Но 20 июля он исчезнет! Пакьяо останется в истории, его будут помнить. Но я сделаю с ним то, что он сделал с Оскаром де ла Хойей. Оскар больше не боксировал после боя с Пакьяо. А Мэнни ни с кем не будет драться после нашего поединка.

На следующий после боя день никто не будет говорить о реванше, хотя в контракте и есть такой пункт. После нашего боя Мэнни не захочет повторения. Просто запомните мои слова: Пакьяо уйдёт из бокса 20 июля», — приводит слова Турмана BoxingScene.