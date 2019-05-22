Атлетическая комиссия запрещает Лобову и Малиньяджи драться без перчаток

Проведение турнира промоушена Bare Knuckle FC в Тампе находится под угрозой. Атлетическая комиссия Флориды требует, чтобы бойцы дрались в перчатках. Организация запрещает промоушену выпускать бойцов с голыми кулаками, сообщает BJPenn.
Турнир BKFC 6 должен состояться в Тампе 22 июня. Главным событием вечера станет бой бывшего бойца UFC Артёма Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи.
По данным источника, руководство промоушена рассматривает возможность использования перчаток с открытыми костяшками. Если Атлетическая комиссия не согласится на этот вариант, то организация может перенести турнир в другой штат.
Стоит напомнить, что Малиньяджи и Лобов регулярно обмениваются негативными комментариями. Поли во время пресс-конференции ударил будущего соперника микрофоном, а также плюнул ему в лицо.
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