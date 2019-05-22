Макгрегор: уверен, что я бы победил Мейвезера в бою-реванше
Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что хотел бы вновь встретиться на ринге с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим. Напомним, первый поединок, проходивший по правилам бокса, закончился победой Мейвезера решением судей. С тех пор неоднократно говорилось о возможном проведении реванша.
«Я бы хотел провести матч-реванш с Мейвезером по правилам бокса. Я верю, что победил бы его. Я знаю, что могу победить.
Когда проходил тот бой, в первых раундах я наносил ему множество ударов. Я даже после первого раунда сказал в своём углу, что всё легко получается.
Макгрегор обещал мне реванш, но больше мы с ним не связывались с тех пор», — сказал Макгрегор во время подкаста Тони Робинсона.
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