А. Емельяненко обвинил Харитонова в нетрадиционной ориентации

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил своему потенциальному сопернику Сергею Харитонову на его недовольство тем, что Камил Гаджиев, глава российского промоушена Fight Nights Global, до сих пор не выдвинул ему официального предложения о поединке.



Напомним, что ранее Камил Гаджиев вызвался организовать этот бой, пообещав за него гонорар в 10 млн рублей. Сам Харитонов заявлял, что ему интересен этот бой только с финансовой составляющей.



«Посмотрел тут видео, в котором Харитонов рожать собрался. Я же говорил, что он дырявый, видимо, ему кто-то и присунул. Всем хорошего дня», — сказал Емельяненко в видеообращении в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».