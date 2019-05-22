Макгрегор: когда я узнал, сколько тратит на себя Леброн, изменил свой подход

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что изменил свой подход к спорту после того, как узнал, сколько на своё здоровье тратит Леброн Джеймс.
«Когда я стал много зарабатывать, я был просто одержим покупкой вещей. Я покупал машины, дорогие часы, но ни одного цента не вкладывал в себя. После этого я узнал, что Леброн Джеймс только на себя тратит около $1,5 млн. На терапевтов, массажистов. После этого я задумался о том, сколько трачу я. И ответ был — ноль.
Теперь я намерен изменить это. Нужно заботиться о себе и своём здоровье. Нельзя быть в игре лишь наполовину. Если хочешь добиться успеха, то нужно быть полностью погружённым в эту игру. То же самое и здесь. Я познал эту философию недавно», — приводит слова Конора Макгрегора BJPenn.
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