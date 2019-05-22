Ковингтон: дайте мне стероидов, и я изобью Джона Джонса
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. По его словам, в равных условиях он бы побил Джонса даже в полутяжёлом весе.
«Не исключаю возможности поединка с Джоном Джонсом. Дайте мне столько же стероидов, сколько ему, и я поднимусь в полутяжёлый дивизион и надеру ему задницу. На правильном коктейле из фруктов я побил бы Джона Пикограмма даже в его собственном весе.
В наши дни легко получить титульный бой в полутяжёлом весе. Последний участник титульного боя проиграл четыре боя из пяти. Это смущает. Очень слабый дивизион. Дайте мне стероидов, и я изобью Джона Джонса», — приводит слова Колби Ковингтона LowKickMMA.
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