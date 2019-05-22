Отстранение команды Хабиба сокращено, они смогут подраться на турнире в Абу-Даби

Атлетическая комиссия штата Невада на 35 дней сократила отстранение Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, что позволит им принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби, на который запланировано возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова, сообщил Хабиб в своём «инстаграме».

Напомним, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили отстранение сроком на один год за потасовку, которая возникла после турнира UFC 229, на котором встречались российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и напал на секунданта Макгрегора Диллона Денниса, а Тухугов и Абубакар Нурмагомедов участвовали в потасовке с Макгрегором внутри октагона. Оба получили годичную дисквалификацию, а Хабиб отделался девятимесячным отстранением.