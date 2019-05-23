Турман готов завершить карьеру в случае поражения от Пакьяо
Чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBC Мэнни Пакьяо, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США). Турман заявил, что может завершить карьеру в случае поражения.
«Если этот 40-летний человек побьёт меня, то такова жизнь. Мы и так знаем, что он плохой парень. Но и я плохой парень! Что будет, если он меня побьёт? Наверное, я завершу карьеру. По крайней мере буду всерьёз думать об этом. Возможно, стану комментатором, моя мама говорит, что я хорошо выгляжу в костюме», — приводит слова Турмана BoxingNews24.
Ранее Турман заявил, что Пакьяо завершит выступление после их боя. По мнению Турмана, Мэнни придётся уйти из бокса после поражения.
Турман: Пакьяо исчезнет 20 июля, я заставлю его уйти из бокса
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