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Менеджер Джошуа: Энтони и Уайлдер могут провести два боя

Менеджер Джошуа: Энтони и Уайлдер могут провести два боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Фредди Каннингем, менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа, рассказал о возможном проведении боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По словам Каннингема, стороны рассматривают возможность проведения двух поединков, которые состоятся в США и Великобритании.

«Я думаю, что этот бой состоится. Будут договорённости о двух поединках, один здесь, в Великобритании, другой там, в США. Это было бы целесообразно. Они оба являются большими спортсменами у себя в странах. Почему тогда не дать это шоу болельщикам в США и Великобритании? Поэтому я думаю, что поединок состоится, возможно, даже два», — приводит слова менеджера Sky Sports.

Напомним, очередной поединок Джошуа проведёт 1 июня. В этот день в Нью-Йорке он встретится с Энди Руисом-младшим. Уайлдер 18 мая уже в первом раунде нокаутировал Доминика Бризила.

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