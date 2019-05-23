Пакьяо: считаю, что заслуживал победу над Мейвезером, важно провести реванш
Чемпион мира по версии WBA Мэнни Пакьяо заявил, что хотел бы провести повторный поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. Первый бой завершился победой американца судейским решением. Пакьяо не согласился с решением судей, посчитав, что заслуживал победу над соперником.
«Очень важно провести бой-реванш с Флойдом. Некоторые фаны до сих пор сомневаются, кто там на самом деле победил.
Лично я считаю, что заслуживал победу. Но, как я уже говорил, я уважаю судей. Поэтому мы хотим провести реванш: у многих людей остались большие вопросы», — приводит слова Пакьяо Fox Sports.
Напомним, Мейвезер уже завершил карьеру. Пакьяо 20 июля в Лас-Вегасе (США) встретится с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом.
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