Алешандре — о нокауте Норткатта: ужасно что ему пришлось пройти через это

Боец промоушена ONE Космо Алешандре прокомментировал итоги поединка с бывшим бойцом UFC Сейджем Норткаттом, после которого последнего оперировали на протяжении девяти часов — Алешандре нокаутировал Норткатта за 29 секунд, сломав ему восемь лицевых костей.



«Когда Сейдж поднялся с настила после нокаута, его лицо стало сильно опухать. Я тогда и понял, что что-то не так. Посл боя его погрузили на носилки и я понял, что всё серьёзно. Ужасно что ему пришлось пройти через это.



Я просто делал мою работу и хотел победить. После боя многие люди стали плохо говорить о Норткатте, но почему? Зачем люди называют его мешком, если он хорошо выглядит и работает моделью», — приводит слова Алешандре MMAFighting.

Бывшего бойца UFC оперировали восемь часов после нокаута в дебюте в ONE