Менеджер Джойса: Поветкин отказался от боя с Джо 13 июля

Британский тяжеловес Джо Джойс (9-0, 9 КО) следующий поединок должен провести 13 июля 2019 года на вечере бокса в Лондоне. Команда боксёра всё ещё занята поиском соперника для него. Менеджер Джойса Сэм Джонс рассказал, что выйти на бой с его клиентом 13 июля отказался целый ряд боксёров, в том числе и Александр Поветкин.
«Кабайел, Чисора, Поветкин и Паркер отказались от даты 13 июля. Кабайелу предстоит провести обязательную защиту титула чемпиона Европы, а после он сможет подраться с Джо. Кого бы вы хотели видеть соперником Джойса 13 июля?», — приводит слова менеджера Boxingnews24.
Джо Джойс является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года. В последних двух поединках он победил экс-чемпиона мира Бермейна Стиверна и опытного Александра Устинова.
- 23 мая 2019
-
21:47
-
19:46
-
18:45
-
17:55
-
15:38
-
15:10
-
14:30
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
11:39
-
10:54
-
10:38
-
10:21
-
09:28
-
03:00
-
00:58
- 22 мая 2019
-
23:33
-
21:59
-
20:38
-
19:07
-
17:33
-
15:58
-
15:33
-
14:39
-
13:11
-
12:25
-
11:45
-
11:35
-
10:55
-
10:03
-
09:44
-
00:33
- 21 мая 2019
-
23:34
-
22:45