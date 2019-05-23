Менеджер Джойса: Поветкин отказался от боя с Джо 13 июля

Британский тяжеловес Джо Джойс (9-0, 9 КО) следующий поединок должен провести 13 июля 2019 года на вечере бокса в Лондоне. Команда боксёра всё ещё занята поиском соперника для него. Менеджер Джойса Сэм Джонс рассказал, что выйти на бой с его клиентом 13 июля отказался целый ряд боксёров, в том числе и Александр Поветкин.

«Кабайел, Чисора, Поветкин и Паркер отказались от даты 13 июля. Кабайелу предстоит провести обязательную защиту титула чемпиона Европы, а после он сможет подраться с Джо. Кого бы вы хотели видеть соперником Джойса 13 июля?», — приводит слова менеджера Boxingnews24.

Джо Джойс является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года. В последних двух поединках он победил экс-чемпиона мира Бермейна Стиверна и опытного Александра Устинова.