Ригондо и Сеха определят официального претендента на титул по версии WBC
Бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе Гильермо Ригондо находится в шаге от титульного боя. Руководство WBC санкционировало отборочный поединок между кубинцем и мексиканским боксёром Хулио Сехой. Победитель встречи станет официальным претендентом на пояс по версии WBC во втором наилегчайшем дивизионе, сообщает Boxingtalk. Этой регалией на сегодняшний день владеет 28-летний небитый Рэй Варгас (33-0, 22 КО).
Встреча Ригондо — Сеха должна состояться 23 июня на вечере бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боксёры выступят в андеркарде противостояния Тони Харрисона с Джермеллом Чарло.
Бой с Сехой станет лишь вторым для Ригондо с момента тяжёлого поражения от чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко.
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