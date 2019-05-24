Уайлдер: не могу сказать, что вырубил бы Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке с чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Можно сравнивать нас сколько угодно, но когда мы оказываемся на ринге, никто не знает, что будет дальше. Я не могу сказать, что вырубил бы Джошуа, но и нельзя сказать, что он бы меня нокаутировал. Когда придёт время боя, будет видно. Посмотрим, что получится», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Напомним, о возможном поединке Уайлдера и Джошуа говорят уже на протяжении нескольких лет. Тем не менее пока сторонам так и не удалось договориться об условиях боя.
Очередной поединок Джошуа проведёт 1 июня. Его соперником станет Энди Руис-младший. Что касается Уайлдера, то он 18 мая нокаутировал Доминика Бризила.
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