Тренер призвал Хана больше тренироваться

Вирджил Хантер, тренер британского боксёра Амира Хана, заявил, что его подопечному нужно больше тренироваться. Ранее Хан уступил Терренсу Кроуфорду, отказавшись от продолжения боя после удара ниже пояса. После этого сообщалось, что Хан может завершить карьеру, хотя сам британец заявил, что будет продолжать выступление.

«Нужно ли Хану завершать карьеру? Я сомневаюсь. Я бы хотел, чтобы он активно тренировался между боями, работал над слабыми сторонами. После этого он сможет здраво оценить, сохранились у него ещё возможности продолжать или он уже деградировал как спортсмен.

Хан никогда упорно не тренируется между боями. Он может хорошо поработать 10 недель, но этого недостаточно.

Хан потерял чувство дистанции, он не попадает в ритм. Но это связано не с возврастом, а с отсутствием упорных тренировок», — приводит слова Хантера BBC.