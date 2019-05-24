Появилось видео, как бывший муж Мамаевой, кикбоксёр Липовой, берёт взятку

В феврале 2019 года стало известно, что известный кикбоксёр Александр Липовой, бывший муж Аланы Мамаевой, оказался на скамье подсудимых. Спортсмена обвиняют в мошенничестве. Сегодня же, 24 мая, Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, судя по всему, Липовой берёт взятки.

По информации канала Mash, криптобизнесмен Александр Прохоров позаимствовал средства у 22 человек с целью вложить их в криптовалюты и вернуть с процентами. Однако Прохоров не сдержал обещаний и попытался сбежать. В числе кредиторов бизнесмена оказался и Липовой.

Прохоров вскоре был задержан правоохранительными органами, на него было заведено дело. Но Липовой всё же решил отомстить горе-бизнесмену лично. Он пообещал Прохорову помочь за 10 млн рублей, на деле не собираясь этого делать. Однако Прохоров раскусил аферу спортсмена и решил подставить Липового ещё раз. Пожаловался в органы и устроил подставную встречу, в результате на скамье подсудимых оказались оба фигуранта этого дела.