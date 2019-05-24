Махачев ухудшил позиции в рейтинге UFC
UFC опубликовал обновлённые рейтинги бойцов организации. В наилегчайшем весе, который по многочисленным заявлениям вскоре будет ликвидирован, кроме чемпиона Хенри Сехудо, осталось ещё тринадцать бойцов. Магомед Бибулатов, недавно объявивший о прекращении сотрудничества с промоушеном, исключён из рейтинга.
В обновлённом рейтинге есть ещё одно изменение, коснувшееся россиян. Боец лёгкого веса Ислам Махачев потерял одну позицию и опустился на четырнадцатое место. Кевин Ли после поражения от Рафаэля дос Аньоса опустился с седьмого места на девятое.
Стоит отметить заметный прогресс Чарльза Оливейры: после победы над Ником Лентцом он поднялся сразу на четыре позиции и располагается теперь на одиннадцатом месте в лёгком весе.
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