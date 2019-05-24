Каллум Смит готов ко встрече с Саулем Альваресом
Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе, победитель турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллум Смит заявил, что согласится на бой с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом, если поступит соответствующее предложение.
«Канело — суперзвезда, и после предыдущего боя он упоминал обо мне. Уверен, наши команды могут сесть за стол переговоров и всё обсудить. Если наш бой возможно организовать, я на него соглашусь. Но сначала мне нужно позаботиться о 1 июня. Меня ждёт непростая встреча с Н'Дамом Н'Жикамом. Нужно пройти этот бой без травм, и потом меня будут ждать большие бои. Хочется знать, насколько я хорош. На этот вопрос можно ответить, соперничая с лучшими», — приводит слова британца Sky Sports.
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