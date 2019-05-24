Уайлдер не будет посещать поединок Джошуа с Руисом

1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в супертяжёлом весе. На ринг выйдут чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Энди Руис (32-1, 21 КО). Ожидалось, что эту встречу посетит чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, однако менеджер американца исключил такой вариант, сообщает Boxingnews24.
Косвенно это указывает на то, что следующий поединок Уайлдер проведёт не с Джошуа. Зачастую боксёры посещают поединки потенциальных соперников с целью появления в ринге после завершения боя и официального объявления о дуэли.
Также менеджер Уайлдера подтвердил, что следующим оппонентом его клиента станет кто-то из трио Луис Ортис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа.
Минувший поединок Уайлдер провёл 18 мая, нокаутировав Доминика Бризила.
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