Хьюи Фьюри: верю, что стану чемпионом мира

25 мая в Манчестере состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-претендента на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри с Крисом Норрадом из Канады. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился Фьюри, отметив, что он по-прежнему нацелен на завоевание чемпионского титула.
«Не могу дождаться возможности вернуться на ринг в родном Манчестере. Соскучился по боям в этом городе. Знаю, что должен сделать, чтобы вернуться в игру. Я до сих пор полон амбиций стать чемпионом мира, страсть к титулу горит во мне сильнее, чем когда-либо. Верю, что стану чемпионом мира. Всё начнётся 25 мая, когда встречусь с небитым Норрадом из Канады. Этот бой критически важен. Знаю, что победа нокаутом поможет обратить внимание на себя», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.
Хьюи Фьюри проиграл два из трёх последних поединков. В минувшем бою он уступил Кубрату Пулеву.
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