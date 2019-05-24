Турман не настроен проводить бой со Спенсом в ближайший год

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман признался, что не собирается спешить с проведением объединительного боя с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом.
«Все куда-то спешат. Для организации боя со Спенсом ещё есть немного времени. Думаю, речь идёт о второй половине 2020 года. Это не слишком рано и не слишком поздно. Отличное время, переговоры можно провести всегда. Это не футбол и не баскетбол, нам не нужно как-то планировать сезон. К тому же Спенсу нужно стать немного более популярным. Он повысит свои акции, если объединит титулы в поединке с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером», — приводит слова Турмана Boxingnews24.
Кит Турман следующий поединок проведёт 20 июля в Лас-Вегасе. Американец встретится с Мэнни Пакьяо.
- 24 мая 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:57
-
21:27
-
19:54
-
18:31
-
15:20
-
13:16
-
13:07
-
12:20
-
10:37
-
09:21
-
00:40
- 23 мая 2019
-
23:39
-
22:40
-
21:47
-
19:46
-
18:45
-
17:55
-
15:38
-
15:10
-
14:30
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
11:39
-
10:54
-
10:38
-
10:21
-
09:28
-
03:00
-
00:58
- 22 мая 2019
-
23:33
-
21:59
-
20:38