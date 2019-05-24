Турман не настроен проводить бой со Спенсом в ближайший год

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман признался, что не собирается спешить с проведением объединительного боя с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом.

«Все куда-то спешат. Для организации боя со Спенсом ещё есть немного времени. Думаю, речь идёт о второй половине 2020 года. Это не слишком рано и не слишком поздно. Отличное время, переговоры можно провести всегда. Это не футбол и не баскетбол, нам не нужно как-то планировать сезон. К тому же Спенсу нужно стать немного более популярным. Он повысит свои акции, если объединит титулы в поединке с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером», — приводит слова Турмана Boxingnews24.

Кит Турман следующий поединок проведёт 20 июля в Лас-Вегасе. Американец встретится с Мэнни Пакьяо.