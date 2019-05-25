Хабиб поздравил российских бойцов с успешным выступлением на турнире PFL

В ночь с 23 на 24 мая в Юниондейле (штат Нью-Йорк, США), состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 13. В его ходе выступило пять россиян — Гаджи Рабаданов и Мовлид Хайбуллаев провели бои в предварительном карде. А Рашид Магомедов, Ислам Мамедов и Ахмет Алиев вышли в клетку в основном карде турнира. Все они одержали победы. Причём Хайбуллаев и Алиев праздновали успех досрочно, а Хайбуллаев и вовсе установил рекорд промоушена, нокаутировав соперника за десять секунд.
С успешным выступлением соотечественников поздравил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. На официальной странице «Инстаграм» в сторис он опубликовал коллективное фото и сопроводил его следующим текстом — «вчера даги зажигали в Штатах. Поздравляю вас, братья».
Соответствующая запись ещё доступна на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
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