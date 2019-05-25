Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получил травму левой руки во время одной из тренировок.

«Идут интенсивные тренировки и спарринги, я всегда двигаюсь до самого конца. Залечу травму и снова вперёд. Ничто меня не остановит, — написал ирландец своём «инстаграме».

Конор с 2018 года не выходил в октагон. В октябре 2018 года он в титульном поединке потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова, защитившего чемпионский пояс. В четвёртом раунде Хабиб провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться.

В 2019 году Макгрегор объявил об уходе из ММА, но вскоре после этого неоднократно намекал на возвращение. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Конора. Президент UFC Дэна Уайт говорил, что постоянно поддерживает контакт с ирландцем.