Фабер: Диллашоу отдохнёт ещё полтора года, и люди забудут, что он жульничал

Боец UFC Юрайя Фабер прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом и последующим отстранением бывшего чемпиона организации в легчашйем весе Ти Джей Диллашоу.



«Он вернётся настоящим зверем. Он снова наденет свою кепку учёного и выяснит, как он может получить преимущество. Он так и играет. Одно дело, если люди жульничают. Другое — если они жульничают и при этом умны в этом вопросе и усердно работают.



Будет ли Диллашоу чист, неважно. Он всё равно будет крутым бойцом. Люди забудут о том, что он жульничал, как и с другими бойцами, пойманными на запрещённых препаратах. Прискорбно, что люди жульничают в таком опасном спорте. Диллашоу отдохнёт ещё полтора года, и люди забудут об этом. Но как бы то ни было, это не совсем правильно», — приводит слова Фабера MMAMania.