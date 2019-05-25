Источник: американский боец уволен из UFC за отказ от боя

Американский тяжеловес Джастин Уиллис был уволен из UFC, сообщает TSN. Причиной, по информации источника, послужил отказ Уиллиса от боя с Уолтом Харрисом на июльском турнире UFC.



UFC предложила Уиллису бой с Харрисом на турнире UFC, однако Уиллис ответил отказом, объяснив это тем, что он не успеет сбросить вес до боя. После этого Уиллис был исключён из рейтингов UFC. В итоге с Харрисом встретится российский боец Алексей Олейник.



Джастин Уиллис провёл в смешанных единоборствах 10 поединков, в которых одержал восемь побед.



35-летний Харрис на данный момент занимает 15-е место в рейтинге UFC. Предыдущий бой провёл 4 мая 2019 года, нокаутировав новобранца промоушена — Сергея Спивака. Что касается Олейника, то предыдущий раз он выступил в апреле и проиграл нокаутом Алистару Овериму на турнире в Санкт-Петербурге.