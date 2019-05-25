Американский тяжеловес Джастин Уиллис опроверг информацию о своём увольнении из UFC.



«Мы с UFC немного недопоняли друг друга из-за технических сложностей. Я воспринимаю это именно так. Но сейчас всё в полном порядке и я подерусь в ближайшем будущем. Я бы хотел провести бой в августе с соперником, у которого есть имя. Меня интересуют именно такие оппоненты. Моя главная цель — стать быстрее и лучше. Я вернусь будучи в два раза сильнее. Я не позволю этим парням подгонять меня», — приводит слова Джастина Уиллиса MMAJunkie.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Джастин Уиллис уволен из организации за отказ от поединка с Уолтом Харрисом на июльском турнире UFC. Уиллиса в этом поединке заменит российский боец Алексей Олейник.

Источник: американский боец уволен из UFC за отказ от боя