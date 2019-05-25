Коновалов: следующий бой планирую провести в июле

Дебютант клуба Ferrum Максим Коновалов (9-3-1) рассказал о подписании контракта с клубом и ближайших планах. Напомним, несколько дней назад 26-летний Коновалов заключил трёхлетнее соглашение. На счету бойца девять побед, восемь из них одержаны досрочно, и три поражения. На данный момент победная серия Коновалова насчитывает четыре поединка.
«Рад подписать контракт с клубом Ferrum. Это стремительно развивающаяся команда. Я был у них на сборах ещё до своего последнего боя. У меня получилось поработать с ними две недели. Хорошие ребята, есть спортсмены высокого уровня. Отмечу капитана команды Александра Бутенко. Очень опытный парень, который хорошо ведёт тренировочный процесс. У него и у других ребят есть чему поучиться. Думаю, будем вместе двигаться вперёд. Сейчас я планирую больше времени посвящать карьере в смешанных единоборствах и развиваться дальше.
Насчёт предстоящего боя пока ничего не ясно, но у меня есть желание провести бой в июле на турнире RCC в Екатеринбурге. Если не получится, то будем рассматривать предложения от других промоушенов в июле-августе», — сказал Коновалов.
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