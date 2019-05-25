Уокер: Джонс знает, что я вышвырну его из полутяжёлого дивизиона

Американский боец ММА Джонни Уокер заявил, что Джон Джонс опасается его. Ранее Джонс сообщил, что планирует провести в полутяжёлом весе ещё три поединка. В качестве соперников он назвал Тиаго Сантоса, Люка Рокхолда и Уокера. После этого Джонс хочет перейти в следующий дивизион, оставив полутяжёлый вес.

«Джонс поставил меня третьим в этом списке. Он знает, что я просто вышвырну его из полутяжёлого дивизиона.

Я бы хотел увидеть его бой с Тиаго Сантосом, чтобы Тиаго победил. Но в то же время я хочу, чтобы победил Джонс. Тогда я побью его», — приводит слова Уокера MMA Weekly.

Напомним, титульный поединок Джона Джонса и Тиаго Сантоса возглавит турнир UFC 239, который состоится 6 июля в Лас-Вегасе (США).