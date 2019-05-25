Макгрегор: за две с половиной недели до боя с Хабибом травмировал ногу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что за две с половиной недели до титульного боя с Хабибом Нурмагомедовым он получил серьёзную травму ноги, которая повлияла на подготовку к поединку.
«За две с половиной недели до поединка с Хабибом Нурмагомедовым я спарринговал с молдавским бойцом удары ногами. Ударил его в живот — и у меня два пальца на ноге загнулись и остались в таком положении. Нога распухла, как воздушный шар, и это за две с половиной недели до важного поединка.
В итоге травма привела к тому, что я снизил нагрузки вдвое. Я больше не мог бегать, а вес был высоким. В итоге у меня было более интенсивное снижение веса. Я был сильно обезвожен и не спал по 48 часов, чтобы сделать вес», — приводит слова Конора Макгрегора MMAFighting.
Макгрегор уступил Нурмагомедову приёмом в четвёртом раунде.
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