Тухугов назвал Нурмагомедова примером для молодёжи

Боец UFC Зубайра Тухугов посвятил пост чемпиону организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, назвав его примером для подражания, а также поблагодарил отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мы часто наблюдаем за известными людьми со стороны, охотно веря или не веря тому, что говорят о них разные СМИ. Я тоже был знаком с Хабибом Нурмагомедовым, как говорится, «со стороны», болея и радуясь за него как за блестящего спортсмена, мусульманина и кавказца. Несмотря на то, что Хабиб бывал в тренировочном зале «Ахмата», а его старший брат Шамиль Завуров и младший брат Саид Нурмагомедов успешно выступали за наш клуб, принося одну за другой эффектные победы в его копилку, все же близко я Хабиба не знал. Истинную глубину его настоящего горского сердца я почувствовал тогда, когда узнал о том, что несмотря на серьёзную угрозу дисквалификации он сообщил об отказе выступать под эгидой UFC в случае, если его братьям по вере, землякам по Кавказу и, наконец, друзьям Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову отказывают в предоставлении возможности очередного поединка…

Время шло и мужской поступок, а так же патриотическая позиция нашего брата были отмечены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, всеми россиянами и, разумеется, кавказцами. Хабиб приехал ко мне в гости и здесь в словах, умении держать себя и искренних молитвах я увидел простого правоверного брата. Я много раз говорил об истинно мужских достоинствах нашего брата Хабиба Нурмагомедова, сегодня ещё раз повторяю их, ибо такой пример для подражания сегодня как никогда необходим нашим взрослеющим ребятам. В заключении хочу выразить огромную благодарность моему старшему брату Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, заслуженному спортсмену, легендарному тренеру за воспитание самых прославленных бойцов в мире", — написал Тухугов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Тухугова в социальной сети.