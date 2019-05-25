Арум уверен, что ему удастся организовать бой Кроуфорда и Спенса в 2019 году
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что ему удастся организовать поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и чемпиона мира по версии IBF Эррола Спенса уже в этом году.
«Теренс проведёт поединок в октябре или ноябре. Я всё ещё с оптимизмом смотрю на то, что нам удастся договориться о бое со Спенсом. Эррол — отличный боец, и этот бой хотят видеть зрители. Возможно, их встреча пройдёт в октябре. Но не исключено, что Теренс встретится также и с Келлом Бруком. Он сказал, что может уложиться в лимит полусреднего веса. Как бы то ни было, надеюсь, что противостояние Кроуфорда и Спенса будет организовано уже к осени», — приводит слова Арума Boxingnews24.
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