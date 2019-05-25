Арум считает, что Пакьяо не справится с Турманом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана и обладателя пояса WBA Regular Мэнни Пакьяо. По словам известного промоутера, который ранее вёл карьеру филиппинца, у Пакьяо не много шансов в этом поединке.
«Пакьяо уже 40 лет, и в таком возрасте боксёр уже совсем не тот, что в 30 или 35. Мэнни провёл за нашу компанию множество боёв и всегда был хорош, но он не самый крупный парень в мире. Думаю, что Турман вынес урок из поединка с Хосесито Лопесом. До этого он два года был вне ринга и не выглядел хорошо во время встречи с Хосесито, но думаю, что теперь он значительно лучше. Если Кит снова будет биться так, как прежде, думаю, у Пакьяо будет не много шансов», — приводит слова Арума Boxingnews24.
Встреча Мэнни Пакьяо и Кита Турмана состоится 20 июля в Лас-Вегасе.
- 26 мая 2019
-
00:15
- 25 мая 2019
-
23:58
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
-
11:46
-
10:37
-
10:29
-
09:36
-
09:19
-
07:05
-
01:02
-
00:31
- 24 мая 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:57
-
21:27
-
19:54
-
18:31
-
15:20
-
13:16
-
13:07
-
12:20
-
10:37
-
09:21
-
00:40