Арум считает, что Пакьяо не справится с Турманом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана и обладателя пояса WBA Regular Мэнни Пакьяо. По словам известного промоутера, который ранее вёл карьеру филиппинца, у Пакьяо не много шансов в этом поединке.

«Пакьяо уже 40 лет, и в таком возрасте боксёр уже совсем не тот, что в 30 или 35. Мэнни провёл за нашу компанию множество боёв и всегда был хорош, но он не самый крупный парень в мире. Думаю, что Турман вынес урок из поединка с Хосесито Лопесом. До этого он два года был вне ринга и не выглядел хорошо во время встречи с Хосесито, но думаю, что теперь он значительно лучше. Если Кит снова будет биться так, как прежде, думаю, у Пакьяо будет не много шансов», — приводит слова Арума Boxingnews24.

Встреча Мэнни Пакьяо и Кита Турмана состоится 20 июля в Лас-Вегасе.