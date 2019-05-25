Макгрегор после травмы сможет вернуться в октагон не раньше конца лета

Вчера, 24 мая, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что травмировал руку. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Рука ирландца загипсована, повреждение было получено в ходе спарринг-сессии. Теперь же стали известны и сроки восстановления после травмы. Если Макгрегор и руководство UFC сумеют договориться о следующем поединке для бойца, то Конор сможет выйти в октагон не раньше конца лета — начала осени, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Ранее президент UFC Дэна Уайт неоднократно пытался организовать бой для Макгрегора, который мог бы пройти в июле, но теперь такая возможность полностью исключена. Напомним, боец не появляется в октагоне с октября 2018 года, тогда он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.