Макгрегор после травмы сможет вернуться в октагон не раньше конца лета

Вчера, 24 мая, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что травмировал руку. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».
Рука ирландца загипсована, повреждение было получено в ходе спарринг-сессии. Теперь же стали известны и сроки восстановления после травмы. Если Макгрегор и руководство UFC сумеют договориться о следующем поединке для бойца, то Конор сможет выйти в октагон не раньше конца лета — начала осени, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.
Ранее президент UFC Дэна Уайт неоднократно пытался организовать бой для Макгрегора, который мог бы пройти в июле, но теперь такая возможность полностью исключена. Напомним, боец не появляется в октагоне с октября 2018 года, тогда он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
- 26 мая 2019
-
00:15
- 25 мая 2019
-
23:58
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
-
11:46
-
10:37
-
10:29
-
09:36
-
09:19
-
07:05
-
01:02
-
00:31
- 24 мая 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:57
-
21:27
-
19:54
-
18:31
-
15:20
-
13:16
-
13:07
-
12:20
-
10:37
-
09:21
-
00:40