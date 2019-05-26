Хьюи Фьюри досрочно победил Норрада

В Манчестере завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри (22-2, 12 КО) и Криса Норрада (17-1, 8 КО).

Британец сразу же захватил инициативу и работал первым номером, демонстрируя скорость и выбрасывая большое количество ударов, в то время как Норрад изредка отвечал джебами. Во втором раунде картина боя не менялась, ближе к концу трёхминутки Фьюри зажал соперника у канатов и провёл затяжную серию. Канадец оказался в нокдауне. На счёт «9» он поднялся, выразив готовность продолжать бой, однако рефери, невзирая на то, что Норрад не выглядел потрясённым, принял решение остановить поединок и зафиксировать победу Хьюи Фьюри техническим нокаутом.

Таким образом, Хьюи закрыл поражение от экс-претендента на титул Кубрата Пулева, которое он потерпел в октябре минувшего года.