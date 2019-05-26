Экс-чемпион мира Траут завершил бой с Гоше ничьей

В Билокси (штат Миссисипи, США), завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-чемпиона мира в первом среднем весе, бывшего соперника Сауля Альвареса, Мигеля Котто и других топ-бойцов Остина Траута и экс-претендента на титул Террелла Гоше.

Гоше в ходе боя выступал агрессором, работая первым номером и выбрасывая большое количество ударов. Траут на этом фоне выглядел достаточно бледно, прибавив лишь под занавес встречи.

Решение судей по итогам десяти раундов вызвало споры. Они, невзирая на заметное преимущество Гоше, насчитали ничью — 99:91 в пользу Гоше, 96:94 в пользу Траута и 95:95.

Этот бой стал первым для Траута с момента поражения в титульном бою от Джермелла Чарло.